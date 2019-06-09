الاصلاح يدعو الحكومة للالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة

2019/06/09 | 16:01

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بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف الاصلاح والاعمار خلال اجتماعه ببغداد الحكومة للالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة.

وقال بيان صادر عن التحالف ان "الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدوري ، وبحثت الملفات المدرجة على جدول الاجتماع ، حيث كانت مستجدات الوضع السياسي وإكمال الكابينة الحكومية وتقييم عمل مجلس النواب والحكومة والوضع الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، على رأس الملفات التي تم بحثها".

وجدد التحالف بحسب البيان " التأكيد على أهمية تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية في القرار ، وعلى ضرورة العمل على ترسيخ وحدة العراق وتماسك مكوناته بمختلف انتماءاتهم".

وأكد "ضرورة التزام الحكومة بالتوقيتات الزمنية التي وضعتها لنفسها لإنهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة، والتعامل بجدية مع القوى السياسية لإنهاء هذا الملف ، وأهمية أن يكون معيار الكفاءة والمهنية هو الفيصل في شغل الدرجات الخاصة بعيدا عن الميول السياسية".ودعا التحالف "إلى إكمال التشريعات وإقرار القوانين التي تمس حياة المواطنين وتساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد ، وأكد أن من أولوياته خلال المرحلة القادمة في بناء هيكل الدولة وتقويتها هو تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي وتشريع قانون مجلس الاتحاد ".وعبرت " الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عن قلقها تجاه الأوضاع الأمنية في محافظتي ( ديالى وكركوك ) ومناطق حزام بغداد، وقد شرعت بتشكيل لجنة لدراسة مستفيضة عن أسباب تراجع الوضع الأمني في تلك المناطق لتقديم توصياتها بهذا الشأن" وفقاً للبيان.

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