2019/06/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ايزيدي_إنفو _ #مخيم_دركار #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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