خلية الإعلام الأمني: 64% من أخبار داعش الإرهابي كاذبة

2019/06/09 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت خلية الإعلام الأمني، أرقاما واحصاءات تتعلق بالأخبار التي بثها تنظيم داعش الإرهابي، خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الخلية في بيان، أنها وجدت من خلال متابعتها اليومية، للأخبار التي نشرتها وكالة أعماق، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، من الفترة الواقعة بين الثلاثين من شهر نيسان الماضي، ولغاية السابع والعشرين من آيار، والبالغ عددها مئة وأربعة عشر خبرا، وجدت ان أربعة وستين بالمئة منها كاذبة، في وقت لم تكن فيه باقي الاخبار ذات قيمة وتأثير، بل كان الهدف منها رسم وجود إعلامي، على حد تعبير البيان.

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