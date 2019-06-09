الصحافة الامريكية تحتفل بزواج مارينز شارك بغزو العراق مرتين وعاد حاياً ترجمة خولة الموسوي

2019/06/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الصحافة الامريكية بزواج مارينز شارك بغزو العراق مرتين وعاد حيا وتزوجت ميشيل نهونغ تران وتيموثي مايكل ستيفنز امس السبت في بيير هاربور هاوس ،وان خوا تران ، شقيق العروس الذي أصبح وزيرا للحياة العالمية لهذا الحدث ، وستيفنز ، 35 عامًا ، هو مدير استراتيجية المؤسسة في أمريكان إكسبريس في مانهاتن.تخرج من أكاديمية...

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