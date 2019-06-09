الدفاع المدني يعلن انقاذ بناية مصرف بغداد من الاحتراق

2019/06/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اكد مصدر صحفي، ان فرق الاطفاء في النجف الاشرف اخمدت اليوم الاحد، حريق اندلع داخل مولده فوق سطح بناية مصرف بغداد في قضاء

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