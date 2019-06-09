أهالي منطقة الدعوم في كربلاء يشكون من انقطاع التيار الكهربائي لـ 20 ساعة يوميا – فيديو

2019/06/09 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي منطقة الدعوم التابعة لقضاء الجدول الغربي في محافظة كربلاء الحكومة المركزية بتوفير الطاقة الكهربائية لهم، اذ يشكو الاهالي من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عنهم لأكثر من عشرين ساعة خلال اليوم رغم الوعود المستمرة بتوفير الكهرباء.

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