2019/06/09 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ايزيدي_انفو _ #مخيم_بيرسفي1 #ايزيدي٢٤_Ezidi24

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