2019/06/09 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/متابعة..يتطلب عمل البعض الجلوس الطويل أمام شاشات الكمبيوتر، وإلى جانب الأضرار التي يتعرض لها الظهر والعنق، تبرز مشكلة التعرض لأشعة الكمبيوتر التي يمكن أن تؤذي العينين على المدى الطويل.ولحماية العينين، يقدم موقع إليت ديلي، مجموعة من النصائح، التي يجب اتباعها خلال العمل على جهاز الكمبيوتر: 1- اتباع قاعدة 20-20-20 تساعد قاعدة 20-20-20 على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصائح لحماية بصرك من شاشات الكمبيوتر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصائح لحماية بصرك من شاشات الكمبيوتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).