شاهد.. تصريحات من العيار الثقيل لرئيس وزراء قطر السابق أظهرت حقائق خطيرة

2019/06/09 | 16:11

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تصريحات من العيار الثقيل لرئيس وزراء قطر السابق أظهرت حقائق خطيرة

لم تكن تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني

عابرة بل كشفت عن حقائق خطيرة ينبغي الوقوف عندها طويلاً لأنها وضعت

النقاط على حروف الكلمات الغامضة.

تقرير: قسم الاخبار

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