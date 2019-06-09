2019/06/09 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوقائق..جدول أعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوقائق..



جدول أعمال جلسات البرلمان الثلاث المقبلة وكالة خطوة برس.

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