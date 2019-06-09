كتلة النهج الوطني : التشكيلة الحكومية غير مؤهلة لبرنامجها الوزاري واستيزار بعض الوزراء تم خلافا للاجراءات الدستوريـة

2019/06/09 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة النهج الوطني النيابية ان التشكيلة الحكومية الحالية غير مؤهلة لتنفيذ برنامجها الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب .وذكر النائب عن الكتلة حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء :” ان هناك شكوكا كثيرة في كفاءة بعض الوزراء ، وكذلك لدينا ادلة موثقة بان استيزار بعض الوزراء تم خلافا للاجراءات الدستورية والقانونية “.[…]

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