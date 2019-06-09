2019/06/09 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مجلس محافظة بغداد، الأحد، الحكومة إلى الاستعانة بالحشد الشعبي والجهد الاستخباري في حماية مناطق حزام بغداد من الخلايا الإرهابية، مشيرا إلى ان تجفي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس بغداد يدعو للاستعانة بالحشد لتأمين حزام العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس بغداد يدعو للاستعانة بالحشد لتأمين حزام العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).