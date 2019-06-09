English | كوردى

شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع


شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع
2019/06/09 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: xOxjwRk26MY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).

كامل التفاصيل في: قناة الرشيد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا