2019/06/09 | 16:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xOxjwRk26MY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حاكم الزاملي/ الرئيس السابق للجنة الأمن والدفاع) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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