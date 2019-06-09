“بالوثيقة” التربية تلزم مديرياتها في ثلاث محافظات بإتباع الاوامر الوزارية الصادرة عنها

2019/06/09 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق دعت وزارة التربية مديريات العامة في محافظات (الانبار ـ نينوى ـ صلاح الدين) الى الالتزام بالتعليمات والاوامر الوزارية الخاصة بتكليف وتنسيب الهيئات التدريسية والتعليمية والموظفين.

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