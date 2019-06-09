إيران تتسلم مستحقات تصديرها الكهرباء للعراق بالدينار واليورو

2019/06/09 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مساعد وزير الطاقة الإيراني، همايون حائري، الأحد، تسلم ايران مستحقات تصدير الكهرباء للعراق بعملتي الدينار واليورو.

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