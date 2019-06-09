السوريون يدخرون ملياري دولار في 13 مصرفا

2019/06/09 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قيمة ودائع العملاء السوريين لدى 13 مصرفا خاصا تنشط في سوريا إلى حوالي ملياري دولار (أكثر من ألف مليار ليرة سورية)، دون أن يشمل الرقم ودائع المصارف في ما بينها.

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