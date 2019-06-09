فلسطين تريد مقاضاة السفير الأمريكي لدى الكيان أمام الجنائية الدولية

2019/06/09 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، أنها بصدد الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، على خلفية تصريحاته عن حق تل أبيب في ضم أجزاء من الضفة الغربية.وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة “وفا” أن فريدمان يشكل خطرا على السلام والأمن في المنطقة، واصفة إياه بأنه “مستوطن […]

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