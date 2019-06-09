مفتشية الداخلية توقف أحد تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار

2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد، أحد تجار ومروجي المخدرات في محافظة الأنبار متلبساً بالجرم المشهود بغرض الاتجار بها وبيعها على متعاطيها في المحافظة.

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