اعتقال أربعة اشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في السليمانية

2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اسايش شرق السليمانية،الاحد، القاء القبض على اربعة أشخاص، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

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