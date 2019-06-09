نشاطات المشروع العربي في العراق اليوم الاحد

2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آغا تطالب #محافظ_نينوى بتنظيم تشغيل المولدات الأهلية ضمن مساعيها لتقديم أفضل الخدمات للأهالي؛ طالبت القيادي بحزب المشروع العربي في العراق وعضو مجلس محافظة نينوى #أصيل_شاهين_آغا محافظ نينوى السيد #منصور_المرعيد بضرورة إيجاد حلول تلبي تطلعات المواطنين من خلال تخفيض سعر الأمبير للمولدات الأهلية وزيادة وتنظيم ساعات التشغيل؛ والأخذ بالاعتبار عدم بخس حقوق أصحاب تلك المولدات، وبدوره شكل المرعيد لجنة مختصة لوضع الحلول...

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