2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا طارئا وتتخذ عدة توصيات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/09 | 16:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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