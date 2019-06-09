نائب:اداء وزراء عبد المهدي ليس بالمستوى المطلوب ولا شيء جديد على ارض الواقع

2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..وصف النائب عن اتحاد القوى يحيى احمد، اداء وزراء عبد المهدي بغير الجيد وليس هناك شيئا جديدا على أرض الواقع.وقال احمد، ان “الروتين في التعاملات يعتبر روتينا قاتلا في المؤسسات الحكومية، وهناك عمليات فساد كبيره يجب وضع الخطط السريعة لمعالجتها، مشيرا الى ان هناك من يتخبط تخبطا واضحا والكابينة الوزارية غير مكتملة […]

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