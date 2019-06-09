نائب: الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول المجاورة اثرت سلبا على العراق

2019/06/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد النائب عن تحالف سائرون علي سعدون، بإن تحالف سائرون وجه سؤالاُ لرئيس الوزراء ووزير التجارة عن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران والسعودية والأردن.وقال سعدون انه لغاية الآن لم يأت الرد الرسمي من عبد المهدي أو وزير التجارة على السؤال الذي وجه لهما، مبينا ان تلك الاتفاقيات لها تأثيرات سلبية على العراق.[…]

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