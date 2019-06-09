سائرون : بعض الجهات ما زالت تضغط على رئيس الوزراء لتمرير شخصيات مرفوضة

2019/06/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى طرح مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة في البرلمان بعيدا عن ضغط الأحزاب وفضح الجهات التي تعطل إقرار الكابينة الحكومية.واكد العتابي ان ” بعض الجهات ما زالت تمارس الضغط على رئيس الوزراء لتمرير شخصيات مرفوضة بشكل خفي بعيدا عن الاعلام ” ، […]

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