2019/06/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الأحد، اوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "برهم صالح، تسلم اليوم الأحد، في قصر

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد (9 حزيران 2019)، موعد استضافة القيادات العسكرية تحت قبة البرلمان بشأن التواجد الامريكي.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على توجيه رئاسة مجلس

بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف الاصلاح والاعمار خلال اجتماعه ببغداد الحكومة للالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء ملف الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة.

وقال بيان صادر عن التحالف ان "الهيأة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار عقدت اجتماعها الدو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء.. المنافذ الحدودية تعقد اجتماعً طارئًا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء.. المنافذ الحدودية تعقد اجتماعً طارئًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).