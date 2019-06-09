2019/06/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الاحد، باعتقال احد ابرز الارهابيين المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان ، “القوات الامنية نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة استهدفت منطقة ابلي بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، تمكنت خلال اعتقال احد ابرز المطلوبين”.وأضاف، أن “المعتقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال ارهابي بارز بحملة دهم وتفتيش غربي الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال ارهابي بارز بحملة دهم وتفتيش غربي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).