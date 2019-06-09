سائرون تطالب عبد المهدي بـ “فضح الجهات” التي تعطل إقرار الكابينة الحكومية

2019/06/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي ، اليوم الاحد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى طرح الأسماء الوزارية في البرلمان بعيدا عن ضغط الأحزاب وفضح الجهات التي تعطل إقرار الكابينة الحكومية.

وذكر العتابي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه ، ان “بعض الجهات ما زالت تمارس الضغط على رئيس الوزراء لتمرير شخصيات مرفوضة بشكل مخفي بعيدا عن الاعلام محذرا من العودة الى المربع الأول” .

وأضاف ان “تأخير حسم الكابينة يهدد الدولة والحكومة برمتها ويعطل مصالح المواطنين ويأثر بشكل مباشر على الامن والانتصارات المتحققة على الإرهاب الداعشي” .

واوضح “ادعوالكتل السياسية لاسيما منها التي تطالب بتمثيل وزاري في الحكومة الى تحمل مسؤوليتها أمام الشعب العراقي وإنهاء ملف الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الثاني” .

ولفت الى ان “البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس مجلس الوزراء يحتاج الى تضافر جميع الكتل السياسية لتطبيقه والا فان العراق باق على وضعه” .

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