بالوثائق .. هذه مشاريع القوانين التي سيناقشها البرلمان في الجلسات المقبلة

2019/06/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

يناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .

وحصلت “الاتجاه برس” على جدول اعمال البرلمان للجلسات المقبلة في ايام الثلاثاء والخميس والسبت .

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