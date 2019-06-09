الاستخدام الكثير للإنترنت يضعف الذاكرة ويقلل التركيز!

2019/06/09 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رغم كل الفوائد التي تصب في صالح سرعة الوصول إلى المعلومة، لكن أضرارا صحية ناجمة عن الاستخدام المفرط للإنترنت قد تدمر بنية دماغنا.

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