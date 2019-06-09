مانشستر يونايتد يجهز خطة جديدة لضم بيل

2019/06/09 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد، يجهز خطة جديدة لضم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي.ووفقًا لصحيفة "ذا

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