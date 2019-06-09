رئيس الجمهورية يتسلم اوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق

2019/06/09 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، وراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق.جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاحد، في قصر السلام ببغداد، اوراق اعتماد سفيري نيوزيلندا والولايات المتحدة لدى العراق تريدين شيري دوبسن وماثيو تولر.واعرب رئيس الجمهورية في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه، عن” امنياته للسفيرين الجديدين بالنجاح في مهام عملهما”، ...

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