2019/06/09 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد/تقديم نور الهدى الصفار / استهداف الحرائق لسلة العراق الغذائية .. من المستفيد ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tUkxOQeo_6I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت بغداد/تقديم نور الهدى الصفار / استهداف الحرائق لسلة العراق الغذائية .. من المستفيد ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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