مفتشية الداخلية تحقق بشأن تحويل ارهابي الى شهيد في ديالى

2019/06/09 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تشكيلها مجلساً تحقيقياً مع ضابط شرطة في محافظة ديالى بشأن تحويل ارهابي الى شهيد.

وقالت المفتشية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان٧ا “شكلت مجلساً تحقيقياً بحق ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب الى مركز شرطة بهرز التابع لمديرية شرطة ديالى لتسببه بتحويل أحد الإرهابيين الذين قتلتهم القوات الأمنية الى شهيد”.

وأضافت، ان “تشكيل المجلس التحقيقي جاء على خلفية اكتشاف لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في ديالى على مركز شرطة بهرز وجود تلاعب في الأوراق التحقيقية الخاصة بأحد الإرهابيين الخطرين في المحافظة من الذين تم قتلهم من قبل القوات الأمنية في عام 2009”.





وأوضح البيان، انه “قام النقيب بتزويد ذوي الإرهابي والمدعين بالحق الشخصي بأوراق تحقيقية متلاعب بها، اعتمدوها في التقديم لدى لجنة التعويضات الفرعية في ديالى، والتي قامت بدورها وبناءً على الأوراق التحقيقية تلك باعتبار الإرهابي شهيداً، الأمر الذي تسبب معه استلام ذوي الإرهابي الحقوق الخاصة بالشهداء كافة”.

وتابع، ان “التحقيق اظهر أيضاً تعمد النقيب عدم تسجيل الدعوى في السجل الأساس للمركز لإخفاء فساده وتلاعبه بالأوراق التحقيقية وقلب الحقائق والتنصل عن تضحيات وجهود القوات الأمنية في تصديها لفلول الإرهاب”.

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