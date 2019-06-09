المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا وتتخذ عدة توصيات للقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام

2019/06/09 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء.

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