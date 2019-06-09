“بالأرقام” أعضاء من كتل مختلفة يوقعون على استجواب الناصري واقالته غدا الاثنين

2019/06/09 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وقع أعضاء من كتل مختلفة على استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري واقالته في جلسة مقررة يوم غد الاثنين.ذكرت مصادر مطلعة ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري انضمت الى دولة القانون لاستجواب الناصري على ان تنضم الفضيلة في وقت لاحق.وادناه ترتيب الكتل المنضوية والموقعين على استجواب واقالة الناصري:- ١- دولة […]

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