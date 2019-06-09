اطنان من النفايات تتكدس داخل الاحياء السكنية في سامراء والاهالي يستغيثون – تقرير

2019/06/09 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب اهالي سامراء القوات الأمنية بفتح الطمر الصحي الذي أغلقته منذ شهر تقريبا، الأمر الذي تسبب بتكدس أطنان النفايات داخل الأحياء السكنية، ما يجعل سكان المدينة عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال موسم الصيف.

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