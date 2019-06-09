الدفاع النيابية تكشف عن دخول قوات قتالية أمريكية جديدة لاربيل دون علم بغداد

2019/06/09 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن دخول قوات قتالية أمريكية جديدة لقاعدة اربيل دون علم الحكومة الاتحادية ووزارة الدفاع، فيما بينت أن حكومة الإقليم ترفض تزويد الحكومة الاتحادية والمراجع الأمنية بأي تقرير عن حجم القوات الأمريكية المتواجدة في اربيل .وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القوات […]

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