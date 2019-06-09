“العصائب” تواصل التحشيد ضد الطارمية .. لأهداف ديموغرافية

2019/06/09 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل ماكنة إعلام مليشيا “عصائب أهل الحق” التحشيد ضد قضاء الطارمية شمالي بغداد، والذي يقطنه أغلبية سنية، في حلقة جديدة من مسلسل التهجير الديموغرافي الذي تنتجه أذرع إيران المسلحة في العراق.

وقلّل زعيم هذه المليشيا قيس الخزعلي في خطبة له تابعتها من الجهود الأمنية المبذولة من قبل قوات الجيش والشرطة الاتحادية ، مشيراً إلى أن “القيادات الأمنية لا تعتمد على المعلومات الاستخباراتية التي تأتيهم من الأجهزة المختصة بتقييم الوضع الأمني”.

ويأتي هذا التحشيد بعد مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين في هجوم مزدوج شنه مسلحون مجهولون على إحدى دوريات اللواء 59 في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء الماضي .

ويحاول الخزعلي مراراً وتكراراً التأكيد على وجود تنظيم داعش في القضاء الملاصق للعاصمة بغداد، كما عمدت “قناة العهد الفضائية” الممولة من قبله على إثارة رأي متابعيها ضد القوات الأمنية والحكومة.

وبثّت نشرات الأخبار تقارير ميدانية لمراسل القناة يحاول فيها التحريض بشكل غير مباشر ضد قوات الجيش؛ لأنها “لا تقوم بعملها في القضاء، ولم تطهره من عناصر داعش حتى الآن”.

وتحدث مصدر أمني عن حقيقة وجود خلايا إرهابية في الطارمية، قائلاً إن “القضاء لم يشهد خروقاً أمنية طيلة الفترة التي سيطر فيها تنظيم داعش على مساحات شاسعة، مستغرباً من الشائعات التي تروّج لوجود عناصر التنظيم في الطارمية”.

وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ، خوفاً على سلامته ، أن “الهجمة التي نفذها مسلحون ضد دورية الجيش جرت في ظروفٍ غامضة”، مؤكداً أن “المسلحين ليسوا من المنطقة وإنما من خارجها”.

وكانت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، طالبت يوم الثلاثاء، يإطلاق عمليات عسكرية وأمنية كبرى في مناطق حزام بغداد.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي (من دولة القانون) ، إن «الهجوم الذي حصل ضد القطعات الأمنية في الطارمية، يستدعي القيام بعمليات عسكرية وأمنية كبرى في مناطق حزام بغداد كلها من أجل تطهيرها من أية خلايا إرهابية نائمة والقضاء على المضافات الإرهابية في هذه المناطق».

وبين المطلبي، أن «ترك هذه الخلايا والمضافات في مناطق حزام بغداد، يشكل خطورة حقيقية على أمن واستقرار العاصمة ، مركزها ومناطقها كافة».

من أحدث يمان العيسي

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