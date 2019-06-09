دفعتان جديدتان من المرضى تغادران البصرة الى ايران وتركيا لعلاج الحالات المستعصية

2019/06/09 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت البصرة اليوم الاحد دفعتان جديدتان من المرضى الى ايران وتركيا لعلاج الحالات المرضيّة المستعصية، ضمن مشروع علاج المرضى خارج العراق ، على نفقة الحكومة المحلية.وقال رئيس لجنة علاج المرضى مصعب مهيوب قاسم في تصريحٍ صحفي:” انطلقت اليوم الدفعة الرابعة إلى الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، بعد أن أكملت اللجنة ملفات 19 مريضاً، ضمن علاج أمراض […]

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