رسميا .. الشرطة والجوية يمثلان العراق عربيا

2019/06/09 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسل الاتحاد العربي لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد العراقي لاعتماد ناديي الشرطة والقوة الجوية للمشاركة في بطولة الأندية العربية بالنسخة المقبلة.وجاء في الخطاب أن الاتحاد العربي حدد فريقي الشرطة والقوة الجوية من العراق للمشاركة في منافسات البطولة ، وعلى الناديين أن يحددا ملعبهما خلال الفترة المقبل ، وان يكون خاليا من الإعلانات ليتسنى […]

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