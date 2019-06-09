المنظمة العراقية لقياس جودة الإتصالات تحمل الوزارة مسؤولية ضعف الإنترنت

2019/06/09 | 17:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-ذي قار

كشف مصدر مطلع، الأحد، 09 حزيران، 2019، عن اسماء اعضاء مجلس محافظة ذي قار، الذين وقعوا مؤخرا على طلب استجواب المحافظ يحيى الناصرية إزاء عدد من ملفات الفساد وهدر المال العام، فضلا عن اسماء الاعضاء الذين سحبوا تواقيعهم.

وقال الم

بغداد اليوم-اربيل

حصلت (بغداد اليوم)، الأحد، 09 حزيران، 2019، على لقطة اظهرت تزيين أعمدة الإضاءة، في أربيل، بعلمي العراق، والاقليم، استعداد للاحتفال بتنصيب، نيجرفان بارزاني، رئيسا للإقليم.

وكان برلمان اقليم كردستان قد انتخب، الثلاثاء (28 أ

بغداد اليوم - ديالى

شكل مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاحد (9 حزيران 2019)، مجلساً تحقيقياً بحق ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب الى مركز شرطة بهرز التابع لمديرية شرطة ديالى، لتسببه بتحويل أحد الإرهابيين الذين قتلتهم القوات الأمنية الى شهيد.

وذكر

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