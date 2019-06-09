نورالدين خنيش - وثامنهم يا بوباكير!!

2019/06/09 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نورالدين_خنيش انهار حكم بوتفليقة وانسحب مهزوما مدحورا تاركا خلفه ارثا عظيما من الثغرات القانونية وحكومة لتصريف الأعمال لا أحد يستطيع سحبها ولا انهاء مهامها قانونيا ودستوريا ورغم انسحاب عبد العزيز وسجن أخيه غير أن اسمه لا يزال يثير جدلا كبيرا خاصة بعد ان صدر كتاب بعنوان للكاتب عبد العزيز بوباكير هذا الكتاب أثار ضجة اعلامية بعد قيام احد العساكر القدامى بضغط على صاحب دار النشر من أجل إيقاف اصدار الكتاب.بوباك......

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