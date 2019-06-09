في ختام قمة العشرين: تحذيرات من مخاطر النزاعات التجارية والحلول “مغيبة”

2019/06/09 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوكوكا (اليابان) – حذر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين الأحد من “المخاطر” الناجمة عن تفاقم الخلافات التجارية، في ختام

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