2019/06/09 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، عدم وقوع حرائق في حقول الحنطة والشعير في مناطق حزام بغداد، فيما اشارت الى قيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية بغداد تنفي وقوع حرائق في حقول الحنطة في حزام العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امنية بغداد تنفي وقوع حرائق في حقول الحنطة في حزام العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).