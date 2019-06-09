الحداد: رئيس الوزراء لم يرسل حتى الآن أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

2019/06/09 | 17:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد ، اليوم الاحد، انه حتى الآن لم يرسل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحيه للوزارات

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