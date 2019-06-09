الزوراء يرفض عرضاً سعودياً لضم نجمه

2019/06/09 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… رفض نادي الزوراء، عرضاً من نادي العدالة السعودي لضم لاعبه احمد جلال في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال مصدر مقرب من جلال لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي العدالة السعودي قدم عرضاً رسمياً للظفر بخدمات لاعب الزوراء احمد جلال في الانتقالات الصيفية الجارية”.واوضح أن “الصفقة فشلت بسبب العرض المادي المنخفض من قبل الفريق السعودي، […]

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