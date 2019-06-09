بغداد تتسلم اوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد

2019/06/09 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم وزير الخارجيَّة العراقي محمد علي الحكيم، الأحد، نسخة من أوراق اعتماد ماثيو تيولر سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة الجديد لدى بغداد....

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