نائب عن سائرون: حكومة عبد المهدي ستواجه حجب الثقة اذا تنصلت عن وعودها

2019/06/09 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هدد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاحد، بالتحرك لسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال تنصلت عن الالتزام بالوعود التي قطعتها.وقال الموسوي في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة وردت الى “يس عراق”، ” الى دولة رئيس الوزراء المحترم: ان اي عملية تأجيل للمواعيد المتفق عليه داخل […]

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