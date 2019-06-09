عدائية وجريمة حرب.. غضب فلسطيني من تصريحات للسفير الأميركي بإسرائيل

2019/06/09 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تصريحات جديدة للسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفد فريدمان قال فيها إن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية، موجة غضب

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