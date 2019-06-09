عصيان مدني في السودان حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية

2019/06/09 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم – دعا قادة الحركة الاحتجاجية في السودان السبت إلى “عصيان مدني” اعتبارا من الأحد للضغط على المجلس العسكري الحاكم لتسليم السلطة

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